Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları iddia edilen 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" ve "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddia edilen sanıklardan tutuksuz yargılanan eski polisler, Erhan Y, Eşref K, İkram D, Kerim D, Mehmet Ali A, Mehmet Ali M, Metin B, Osman E, Özlem B, Şevket S, Mustafa A, ve ev hanımı Nurşen A. hazır bulundu.

Eski polis olan diğer sanıklar Bayram Y, Burhan U, Faruk D. ve Önder Y. ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan Nurşen A. savunmasında 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütten uzaklaştığını savunarak, "Daha sonra bana ByLock yükleyelim dediler, bunun suç olduğunu bilmiyordum, dini içerikli mesajlar gönderiyorlardı ve mağdur olduklarını söylüyorlardı. 15 Temmuz'dan sonra her şeyi anlayınca ByLock programını telefonumdan kaldırdım." dedi.

Sanık Metin B. de suçsuz olduğunu öne sürerek, "Meslekten ihraç edildim. 2 senedir işsizim. Maddi, manevi çöküntü içine girdim, kimsenin himayesine girmedim. Gerçeklerin araştırılmasını istiyorum. Beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

İkram D. de örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Benzer ifadeler veren diğer sanıkları ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.