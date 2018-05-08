Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında baba ve kızının yargılanmasına başlandı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ronahi Ş. ve babası Bahattin Y. ile avukatı katıldı.
Ronahi Ş, savunmasında Manisa'da üniversite okuduğunu söyledi.
Üniversiteyi kazandıktan sonra Kredi Yurtlar Kurumu'ndan kendisine yurt çıkmadığını ifade eden Ronahi Ş, "Manisa'da yurt çıkmayınca bunların evlerinde kalmaya başladım. Bizi sohbet toplantılarına götürüyorlardı." dedi.
Telefonuna çeşitli programlar yüklediklerini kabul eden Ronahi Ş, "Sohbete gittiğimiz yerlerde ev ablaları vardı. Bize çeşitli programlar yüklüyorlardı. Dershanelerin kapatılma sürecinde bizden herkese tweet atmamızı istiyorlardı. Twitter adresim yoktu ben de bunun için açmadım." diye konuştu.
İş bulma konusunda yapının kendisine yardımcı olmadığını belirten Rohani Ş, "Yardımlarını göremeyince tüm bağımı kopardım. Özel bir hastanede işe başladım. ByLock tespiti yapılınca işime son verildi." ifadelerini kullandı.
Baba Bahattin Y. ise ByLock kullanmadığını ve böyle bir programı bilmediğini öne sürdü.
Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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