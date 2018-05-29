Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 kişinin yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklu sanık eski imam Mehmet Ali Ergin ile tutuksuz yargılanan Mustafa S. ve ev hanımı Huriye A'nın yanı sıra avukatları katıldı.
Ergin, savunmasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kastamonu'da sözleşmeli imam olarak göreve başladığını belirtti.
Daha önce örgüte bağlı bazı kurumlarda çalıştığını ifade eden Ergin, "Eğitim hayatım boyunca bunların yurdunda kalmadım, kurumlarına gitmedim. Herhangi bir sempati duymadım. Sadece işsiz kaldığım için bir dönem kurumlarında aşçılık yaptım. Hiçbir dönem bunlara sempati duymadım ve peşlerinden gitmedim." dedi.
ByLock kullanmadığını savunan Ergin, ilk ifadesinde korktuğu için ByLock'u kabul ettiğini, programı bilmediğini ve kullanmadığını öne sürdü.
Mustafa S. ise iş bulamadığı için bir dönem örgüte ait kurumlarda çalıştığını kaydetti.
Huriye A. da ByLock çıkan hattı 2016 yılına kadar eşinin kullandığını belirtti.
Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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