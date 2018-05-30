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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

"ByLock" kullandıkları ve "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu, 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Melek H, Büşra T, Büşra Ş, Çağla G, Elif Fatma T, Fatma İ, Rümeysa K. ve Huriye E. ile tutuklu sanıklar Muhammed Aksu ve Sedat Ercan katıldı.

Muhammed Aksu, savunmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Örgütle dershane yıllarında tanıştığını belirten Aksu, "O zamanlar herkes cemaat olarak biliyordu. Bizi dershanede sohbetlere götürüyorlardı. 2008 yılında Kırıkkale'de üniversiteyi kazanınca örgüt evlerine yönlendirdiler. Param olmadığı için ben de kabul ettim. İkinci sınıfta ev imamı oldum. Evde kim neler yapıyor, ne kadar kitap okuyor gibi konularda bilgi verirdim." dedi.

Dördüncü sınıfa geldiğinde fakültedeki sohbetlerden sorumlu olduğunu anlatan Aksu, şunları ifade etti:

"Okul bittikten sonra KPSS'ye hazırlandım ama kazanamadım. Örgütün bir okulunda göreve başladım. Sonra ihtiyaç olduğunu söyleyerek başka bir okula gönderdiler. 17-25 Aralık'tan sonra ailemin baskısıyla bunlardan ayrılarak tekrar KPSS'ye hazırlanmaya başladım. O dönem İlhan isimli birisi, özel okullar konusunda yardımcı olacağını söyleyerek telefonuma bir program yükledi. Ben de KPSS'yi kazanamazsam bunlarla ilgisi olmayan özel bir okulda belki bana iş bulur diye kabul ettim. ByLock'u bilmiyordum, suç olabileceğini de hiç düşünmedim."

Örgüte para yardımı yapmadığını öne süren Aksu, beraatini istedi.

Diğer tutuklu sanık Ercan da suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Örgütle bağım bulunmuyordu. Örgütle tek ilişkim bir dönem ekmek param için okullarında çalışmamdır. Polis olmaya çalıştım defalarca, yapmadılar. Bağım olsa devamlı elerler miydi?" ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını söyleyerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Aksu'nun tahliyesine hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY KASTAMONU Paralel Devlet Yapılanması

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