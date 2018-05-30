Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Melek H, Büşra T, Büşra Ş, Çağla G, Elif Fatma T, Fatma İ, Rümeysa K. ve Huriye E. ile tutuklu sanıklar Muhammed Aksu ve Sedat Ercan katıldı.

Muhammed Aksu, savunmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Örgütle dershane yıllarında tanıştığını belirten Aksu, "O zamanlar herkes cemaat olarak biliyordu. Bizi dershanede sohbetlere götürüyorlardı. 2008 yılında Kırıkkale'de üniversiteyi kazanınca örgüt evlerine yönlendirdiler. Param olmadığı için ben de kabul ettim. İkinci sınıfta ev imamı oldum. Evde kim neler yapıyor, ne kadar kitap okuyor gibi konularda bilgi verirdim." dedi.

Dördüncü sınıfa geldiğinde fakültedeki sohbetlerden sorumlu olduğunu anlatan Aksu, şunları ifade etti: