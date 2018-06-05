Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık eski astsubay Murat Halatlı ile Yozgat'tan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.
Halatlı, savunmasında, suçsuz olduğunu ileri sürdü.
Hakkında ByLock dışında hiçbir iddia olmadığını savunan Halatlı, "Bu örgütle hiçbir ilgim bulunmuyor. ByLock kullanmadım. ByLock'un yüklü olduğu söylenen tarihte kullandığım telefon evimde duruyor. Bunun incelenmesini talep ediyorum. Hakkımda başka bir iddia bulunmuyor. Beratimi talep ediyorum." dedi.
Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısından mütalaa istedi.
Savcının mütalaasının ardından heyet, Halatlı'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Komşudan Türkiye'ye küstah cevap
Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti
İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!
Patronunun 4 yaşındaki kızına tecavüz edip öldürdü!
Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok
Rushmore Dağı'nın içindeki gizli odada ne var?
Bir sabah uyandı, 5 yıllık eşini ve çocuklarını tanıyamadı! Sebebi ise korkunç
17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum