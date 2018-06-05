Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık eski astsubay Murat Halatlı ile Yozgat'tan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Halatlı, savunmasında, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Hakkında ByLock dışında hiçbir iddia olmadığını savunan Halatlı, "Bu örgütle hiçbir ilgim bulunmuyor. ByLock kullanmadım. ByLock'un yüklü olduğu söylenen tarihte kullandığım telefon evimde duruyor. Bunun incelenmesini talep ediyorum. Hakkımda başka bir iddia bulunmuyor. Beratimi talep ediyorum." dedi.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısından mütalaa istedi.

Savcının mütalaasının ardından heyet, Halatlı'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

