Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında iş adamları ile örgüte yakınlığı ile bilinen şirket çalışanlarının bulunduğu 9'u tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütü üyesi olma, terör örgütü propagandası yapma, terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin kanuna muhalefet" suçlarından tutuklu yargılanan Celal Civcioğlu, Abdullah Ersen Çetin, Ali Koca, Alkan Ayakatik, Hamza Öztürk, Hasan Kavlak, Yılmaz Tanyel, Ömer Faruk Yücehalil, Evren Saatli ile tutuksuz sanıklar Erdoğan A, Hasan K, Murat Y, Mehmet D.T. ve Safiye C. ile avukatları katıldı.
Celal Civcioğlu, savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti.
Örgütle bağının 17-25 Aralık'tan sonra sona erdiğini öne süren Civcioğlu, "Benim bu örgütle ilişkim cemaat olarak değerlendirildiği dönemde oldu. 17-25'ten sonra bağımı tamamen kopardım, ne yardımda bulundum ne de herhangi bir etkinliklerine katıldım. 17-25'ten sonra bu yapıyla bağı olan insanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı düşürmek için farklı yerleri desteklediler ama biz hep onun yanında olduk." dedi.
Hamza Öztürk ise yapının içerisine dini cemaat olarak düşünerek girdiğini dile getirerek, "Gerçek yüzlerini gördüğüm anda ayrıldım." diye konuştu.
Ali Koca da ByLock kullandığı iddialarını reddederek, "ByLock çıktığı söylenen 3 hattı da ben kullanıyordum. Eşimle ilgisi yok. Eğer bu hatlarda ByLock çıktıysa bana aittir ama ben böyle bir şey kullanmadım." ifadesinde bulundu.
Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.
Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatlarının süre talep etmesi üzerine duruşma 5 Eylül'e ertelendi.
Davanın sanıklarından Ali Gürüz, Fatih Tüysüz, İbrahim Köse, Ali Demirel ve Sezai Eski firari durumda bulunuyor.
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