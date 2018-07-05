Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında dava açılan öğretmenin yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" ve "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski öğretmen Ersan D. ile avukatı katıldı.
Sanık Ersan D, savunmasında, Ankara'da üniversite okuduğu dönemde örgütün evinde kaldığını anlattı.
Bu dönemde kendisine bazı görevler verildiğini ifade eden Ersan D, "Ekonomik imkansızlıklardan dolayı ucuz diye evlerinde kaldım. 3. sınıfa geldiğimde yani 2009-2010 yıllarında ilgilenmem için bana 3 askeri lise öğrencisi verdiler. Onlarla ilgilenmemi istediler. Bende bildiğim konularda onlara yardımcı oldum. Bu da genelde dini konulardı." dedi.
Örgütün gerçek yüzünü göremediğini savunan Ersan D, "Bu örgütün böyle kirli niyetleri perde arkasında çevirmeye çalıştığı işleri olduğunu bilsem kesinlikle yaklaşmazdım. Mahrem işleri olduğunu bilmiyordum. Bunları yaşadığım için çok pişmanım." diye konuştu.
Yaşadıklarını ve yaptıklarını samimi duygularla anlattığını ileri süren Ersan D, "Okul bittikten sonra örgütle ilişkimi kestim. KPSS'yi kazanana kadar hiç aramadılar. Kazanınca nereden duydularsa arayıp tebrik ettiler. Bende kendileriyle görüşmek istemediğimi söyleyip mesafe koydum. Bir daha aramadılar." ifadesini kullandı.
Duruşma, 17 Ekim'e ertelendi.
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