Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Büyük bölge talebe mesulü" olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan Mesut Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katıldı.

Mesut Y, savunmasında suçsuz olduğunu öne sürdü.

Üç ayrı telefon hattında ByLock olduğu yönündeki iddiaları reddeden Mesut Y, "Bu üç hat da benim adıma kayıtlı ama ben böyle bir programı ne indirdim ne de kullandım. 'Mustafa' kod adını kullandığım yönündeki iddialar da gerçek değil. Ben kod adı kullanacak bir şey yapmadım. Ayrıca MİT bu delili kanun dışı yöntemlerle elde ettiği için yasaklı delildir. " dedi.

Aydın'da öğrenci olduğu dönemde "büyük bölge talebe mesulü" olduğu yönündeki iddiaları yanıtlayan Mesut Y, "Üniversite okumak için Aydın'a gittim. Burada örgüte ait kurumlarda kalmadım. Ben burada hiçbir kimseden sorumlu değildim. Kanun dışı hiçbir işim olmadı. FETÖ üyeliği ile suçlanan bazı kişilerle görüşmüş olmam beni suçlu ilan etmez. Seçilmiş hükümete karşı yapılamaya çalışılan darbe girişimini kesinlikle kabul etmiyorum." diye konuştu.

Kastamonu'da ücretli öğretmenlik yaparken gözaltına alındığını söyleyen Mesut Y, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında Mesut Y'nin "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mesut Y'nin savunma için süre istemesi üzerine duruşma 7 Kasım'a ertelendi.

