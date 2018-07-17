Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve meslekten ihraç edilen 3 polis, uzman jandarma ve ev hanımının yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen uzman jandarma Harun G. ile tutuksuz yargılanan eski polisler Yasin S, Osman Ü, Cumhur Y. ile eşi ev hanımı Emine Y. katıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Emine Y, kızının sınavlarda başarılı olduğunu, bu nedenle FETÖ'ye ait kapatılan kolejden kendilerine teklif geldiğini belirtti.

Daha sonra kapatılan kolejin rehber öğretmeniyle tanıştıklarını ifade eden Emine Y, şunları söyledi:

"Eğitim fakültesinden bir öğrenci ile birlikte geldiler. 'Polis eşleri de var, görüşelim, dua edelim' dediler. Ben bir süre kızımın rahatsızlığından dolayı görüşemedim. 2014 yılında 'sen gelemiyorsun, sana ByLock'u yükleyelim, buradan dua göndeririz' dediler. Bizim isimlerimizi yanlarında getirdikleri bilgisayara kaydettiler. Bilgisayardan çıkarttıkları kartı cevşenin içine koydular. Bunlar böyle yapınca ben iyice şüphelendim. Bir daha görüşmedim."