Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen ve açığa alınan öğretmen, denetmen, asker ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Hasan Baykal, Köksal Aktaş ve Resul Başaran ile tutuksuz sanıklar Nuh A, Abubekir A, Mehmet Ali T, Veysel Ç. ve Hasan Ç. ile avukatları katıldı. Firari Cengiz K, Süleyman Ö. ve İbrahim Saffet K. ise duruşmada yer almadı.
Resul Başaran savunmasında, örgütle bağının bulunmadığını öne sürerek hakkında beyan veren tanıkları tanımadığını iddia etti.
Sanık Abubekir A. da 2010 yılında üniversite eğitimi sırasında örgüte ait evde kaldığını söyleyerek, "17-25 Aralık sürecinden sonra bu örgütten ayrıldım. Bana bir daha ulaşamadılar." ifadesini kullandı.
Benzer ifadeleri veren diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.
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