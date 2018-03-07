Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan bir kişiye terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 6 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Lütfi K. katıldı.
Lütfi K. savunmasında suçsuz olduğunu öne sürdü.
Mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan beraatine, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını kararlaştırdı.
Ceza 3 bin 600 lira adli para cezasına çevrildi.
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