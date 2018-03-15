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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 22:11 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla yargılanan üniversite öğrencisi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan üniversite öğrencisine 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Mustafa Kertez katıldı.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirten Kertez, üniversite öğrenimi için geldiği Kastamonu'da örgütle tanıştığını söyledi.

Yer bulamadığı için apart olduğunu düşündüğü bir evde kalmaya başladığını belirten Kertez, "Bir süre sonra evin bu örgüte ait olduğunu öğrendim. Kaldığım süre boyunca birkaç kez sohbetlere katıldım. Bir süre sonra da daha fazla içlerinde bulunmak istemediğim için ayrıldım." dedi.

Son dönemlerde örgütün daha dikkatli davranmaya başladığını dile getiren Kertez, "Sohbetlerde telefonları toplatıyorlardı. Daha sonra geri dağıtılıyordu. ByLock kullanmadım ama telefonuma bu kişiler tarafından yüklenmiş olabilir. Sohbetlerde alındığında böyle bir şey yapılmış olabilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Suçsuz olduğunu savunan Kertez, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Etkin Pişmanlık FETÖ FETÖ/PDY KASTAMONU

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