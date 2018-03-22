Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan eski dershane çalışanlarının 3'ü 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü kurma veya yönetmek" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski dershane çalışanları İlyas Solar, Emine Arıkan, Ümran Tosmar, Mehmet Tosmar ve Esra Kaynar katıldı.
Sanıklar, son savunmalarında suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, İlyas Solar, Emine Arıkan, Ümran Tosmar'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verirken, Mehmet Tosmar ve Esra Kaynar beraat etti.
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