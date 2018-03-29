Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 eski öğretmeden 2'sine, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi, diğer sanıklar beraat etti.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla karı koca meslekten ihraç edilen öğretmenler Dinçer ve Esra T, Serbülent ve Hülya D, Faruk ve Halime Y. ile avukatları katıldı.
Faruk Y, savunmasında örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.
Beraatini talep eden sanık Faruk Y, "Ben devletime yanlış yapmadım. Ben terörist değilim. 15 yıllık öğretmenlik hayatımda Kastamonu nüfusu kadar öğrenci yetiştirdim." dedi.
Esra T. ise suçsuz olduğunu iddia ederek, "Kanuna aykırı bir şey yapmadım. Beraatimi talep ediyorum. " diye konuştu.
Dinçer T. de kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunduğunu anlatarak, "Bankaya birikim yapmak amacıyla para yatırdım. İhtiyacım oldukça aldım. ByLock kullanmadım. ByLock'tan bu süreçten sonra haberim oldu." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti Faruk Y. ve Dinçer T'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar ise beraat etti.
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