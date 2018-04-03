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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:19 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla yargılanan kadın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, babası ise beraat etti

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 sanıktan birine hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ömer K. ve kızı Seniha Hayrunisa K. ile avukatları katıldı.

Seniha Hayrunisa K, son savunmasında üniversitede öğrencisi olduğunu söyledi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u indirmediğini öne süren sanık Seniha Hayrunisa K, "Üniversiteye başladığım 2014 yılında iki arkadaş ev tuttuk. ByLock yüklendiğimi iddia edilen tarih ve saatte dersteydim. Derslerde en ön sırada oturuyor ve sürekli not tutuyorum. Böyle bir programı yüklemem mümkün değil. Bir yanlışlık olduğundan eminim." dedi.

Ömer K. ise suçsuz olduklarını iddia ederek, "15 Temmuz darbe girişimi bu millete yapılmış en büyük hainliktir. Sosyal medya hesabımdaki yazıları terör yapısını övmek için yazmadım. Fikirlerimi yazdım. Paylaştığım şeylerin birçoğunu hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Sanıklardan Seniha Hayrunisa K'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Ömer K'nin ise beraatine hükmetti.

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