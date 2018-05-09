Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 12 polisten 5'i 6 yıl 3'er ay, biri de 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu Arif A, Aydın A, Mustafa M, Yaşar K, Yusuf B, Hamdi S, Levent Acar, Bahadır Tataroğlu, Uğur Güven, Zeliha Koçak, Rafet Akçay ve Arif Erçetin ile avukatları katıldı.

Rafet Akçay, savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek, "Bugüne kadar hiçbir örgüt içerisinde bulunmadım. Suçsuzum ve beraatımı istiyorum." dedi.

Levent Acar ise bildiklerini anlattığını belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ifade etti.

Diğer sanıklar da savunmalarında suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Arif A, Aydın A, Mustafa M, Yaşar K, Yusuf B ve Hamdi S'nin beraatine karar verdi.

Bahadır Tataroğlu, Uğur Güven, Zeliha Koçak, Rafet Akçay, ve Arif Erçetin 6 yıl 3'er ay, Levent Acar ise 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

