Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında dava açılan üniversite öğrencisine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan Nuriye Börekci ile avukatı katıldı.
Börekci savunmasında, 8 aydır tutuklu olduğunu söyledi.
Örgütle bir bağının bulunmadığını öne süren Börekci, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.
Kapatılan Zaman gazetesi eylemlerine katıldığının hatırlatılması üzerine Börekci, "Evinde kaldığım arkadaşın daveti üzerine hissettiğim mahcubiyetten dolayı bir gün Zaman gazetesinin protestosuna katıldım. Eyleme gidene kadar bu eylemin ne için yapıldığını bilmiyordum." dedi.
Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanık Börekci'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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