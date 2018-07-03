Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan 8 üniversite çalışanından 5'i beraat etti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilmiş öğretim görevlileri Ahmet Ö, Turgay P, eski mühendis Ali H. ile eski tekniker Mustafa Ö, ve açığa alınan öğretim görevlisi Serdar G. katıldı. Meslekten ihraç edilen okutman Kadir G'nin Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmaya, firari Murat D. ile Sibel A. ise katılmadı.

Sanıklar ifadelerinde suçsuz olduklarını iddia ederek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti sanıklardan Ahmet Ö, Serdar G, Mustafa Ö, Kadir G. ve Ali H. hakkında beraat kararı verdi.

Diğer sanık Turgay P. ve firari sanıklar Murat D. ile Sibel A'nın ise dosyalarının ayrılmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

