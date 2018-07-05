Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve askerdeyken gözaltına alınan Bilal T. katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını kabul eden Bilal T, bildiği her şeyi daha önceki duruşmalarda anlattığını söyledi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanığı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

