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Kastamonu'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:58 | Son Güncelleme

Akrabasını silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da akrabasını silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Başköy köyünde Cevat M'yi tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kamil M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kamil M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkeze bağlı Başköy köyünde dün, Cevat M. ile akrabası Hamdi M. ve kardeşi Kamil M, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahla birbirine ateş etmiş, Cevat M. vücuduna isabet eden kurşunla yaşamını yitirmiş, Hamdi M. ise yaralanmıştı.

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cinayet KASTAMONU tutuklu

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