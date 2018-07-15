Kastamonu'daki silahlı saldırı

Kastamonu'da bir kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.
Hepkebirler Mahallesi'nde esnaflık yapan Afganistanlı Taleb Shah'ı (28), tabancayla ateş ederek yaraladığı iddiasıyla Afganistan uyruklu Abdulrazzagh H. (21), A.A. ve M.H.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Abdulrazzagh H. tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla, M.H.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Hepkebirler Mahallesi'nde esnaflık yapan Afganistanlı Taleb Shah (28), 9 Temmuz'da iş yerinden çıkıp evine giderken silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı.
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