Kastamonu'daki silahlı saldırı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hareket halindeki araca ateş edilmesi sonucu babanın yaşamını yitirdiği olayda ağır yaralanan oğlu da yaşam mücadelesini kaybetti.
Alatarla köyündeki Alatarla Camisi mevkisinde E.B.A'nın (17), İzzet Kendir (43) idaresindeki 41 EZ 347 plakalı otomobile tabancayla ateş açması sonucu araçta bulunan Halil Kendir'in (68) öldüğü olayda ağır yaralanan oğlu İzzet Kendir de tedavi gördüğü Kastamonu Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Taşköprü'de 26 Ağustos'ta yaşanan olayın ardından kaçmaya çalışan E.B.A. yakalanarak tutuklanmıştı.
Zanlının ablasının, İzzet Kendir'in oğluyla kaçtığı, 2 aile arasında kız kaçırma meselesinden husumet bulunduğu öne sürülmüştü.
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