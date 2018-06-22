HABER

Kastamonu'daki terör örgütü El Nusra operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 17:15 | Son Güncelleme

El Nusra üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da, terör örgütü El Nusra üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü El Nusra'ya yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu T.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kastamonu Adliyesine sevk edilen T.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar varKamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var
Lösemi hastası Melek, hayalindeki perukla 20 gün yaşayabildiLösemi hastası Melek, hayalindeki perukla 20 gün yaşayabildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
El Nusra KASTAMONU Suriye uyruklu

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var

Kamyon mescide daldı! Ölü ve yaralılar var

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar mitinginde açıkladı

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

Bodrum’daki kanlı olayda şok ayrıntılar!

Bodrum’daki kanlı olayda şok ayrıntılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.