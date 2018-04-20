Kastamonu'daki trafik kazası

Kastamonu'daki trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi, toprağa verildi.
Kazada ağır yaralanan Karabük Üniversitesi öğrencisi Resul Can Şanlı (22), Kastamonu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şanlı'nın cenazesi, yakınlarınca alınarak Karabük'e getirildi. Şanlı için Safranbolu ilçesi Düz Mahalle Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Burada taziyeleri kabul eden Şanlı'nın annesiyle babası gözyaşlarına hakim olamadı. Şanlı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Şehir Mezarlığında defnedildi.
Kazada yaralanan Kadirhan Çakır ve Mertcan Orhan'ın hastanedeki tedavileri sürüyor.
Şaban Onur Akıncı idaresindeki otomobil, 17 Nisan'da, Karabük-Kastamonu karayolunun Kıyık köyü mevkisinde Namık Kemal Taboğlu'nun kullandığı kamyonete çarpmış, otomobilde bulunan Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Bahtiyar Ahmet Kısa, kaza yerinde hayatını kaybetmişti.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ali Kadirhan Çakır, Resul Can Şanlı ve Mertcan Orhan, hastaneye kaldırılmıştı.
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