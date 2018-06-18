Kastamonu'daki trafik kazası

Kastamonu'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Kastamonu-İnebolu karayolu Kırcalar mevkisindeki kazada kendisi de yaralanan otomobil sürücüsü Ali Erol, Kastamonu Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Erol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ramazan Bayramının 3. gün Ali Erol idaresindeki 37 AAD 650 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu karayolu Kırcalar mevkisindeki kavşakta, Enver Binen'in kullandığı 37 DC 250 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada Enver Binen yönetimindeki otomobilde bulunan Kadriye ve Serenay olay yeri, Enver ve Sibel Binen ile Kezban ve Müzeyyen Ergin ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.
Erol'un kullandığı otomobilde bulunan Ragıp Kara'nın ise tedavisi sürüyor.
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