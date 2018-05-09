Kastamonu'daki uyuşturucu ticareti davasında karar

Kastamonu'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak iddiasıyla yargılanan kişi 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Uğur Altın ile avukatı katıldı.

Sanık savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü.

İçinde uyuşturucu olan paketi S.A'nın kendisine verdiğini iddia eden Altın, "Benden saklamamı istedi, ben de bir süreliğine kömürlüğe koydum. Sonra almasını istedim ama almadı. Bunu yapmayınca içinden birkaç tane aldım cebime koydum." dedi.

S.A'yı korkutmak maksadıyla cep telefonundan aradığını ve "Burada değişik tipte insanlar dolaşıyor, poşetini al." dediğini ileri süren Altın, "O sıra cebimdeki poşeti çöpe atmayı unutmuşum. Bir arkadaşımla arabayla dolaşırken polis bizi durdurmak istedi ben de cebimdeki poşeti attım. Polis poşeti bulup açtığında içinde uyuşturucu olduğunu orada öğrendim." ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenen S.A. ise Altın'ın iddialarının yalan olduğunu ileri sürdü.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Ahmet Uğur Altın'ı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

