Kastamonulu kadınlar kooperatif çatısı altında buluşacak

Kastamonu'da ev hanımlarının üretime katılması, üretilen yöresel ürünlerin tek elde toplanabilmesi ve ev ekonomisine katkı sağlanması adına kadın kooperatifi kurulacak.

Yöresel ürün üreten girişimci kadınları ve ev hanımlarını makamında ağırlayan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, belediyenin öncülüğünde kurulacak kooperatifin yöresel ürünlerin üretilmesinde ve pazarlanmasında aktif rol üstleneceğini söyledi.

Kooperatifin en iyi şekilde işletilebilmesinin önemini vurgulayan Babaş, bu nedenle yönetimin çok iyi belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Babaş, ürünlerin pazarlanabilmesi noktasında kooperatifleşmenin şart olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada yöresel ürünlere gösterilen ilgi bir hayli büyük. Artık öze dönüş başladı. Bizler de bu avantajımızı kullanmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kıymetli ev hanımlarımız ve girişimci kadınlarımız ile kooperatifleşme üzerine bir araya geliyoruz. İnşallah en kısa sürede bu işi başaracağız. Kadınlarımızın kooperatifleşmesi demek Kastamonu ekonomisinde yeni bir hareketlilik, yöresel ürünlerde canlılık demektir. Ayrıca ev hanımlarımız oturdukları yerden kendi ekonomilerine de katkı sağlayabilecek."