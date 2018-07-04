Kastamonulu kadınlar kooperatif çatısı altında buluşacak

Kastamonu'da ev hanımlarının üretime katılması, üretilen yöresel ürünlerin tek elde toplanabilmesi ve ev ekonomisine katkı sağlanması adına kadın kooperatifi kurulacak.
Yöresel ürün üreten girişimci kadınları ve ev hanımlarını makamında ağırlayan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, belediyenin öncülüğünde kurulacak kooperatifin yöresel ürünlerin üretilmesinde ve pazarlanmasında aktif rol üstleneceğini söyledi.
Kooperatifin en iyi şekilde işletilebilmesinin önemini vurgulayan Babaş, bu nedenle yönetimin çok iyi belirlenmesi gerektiğini ifade etti.
Babaş, ürünlerin pazarlanabilmesi noktasında kooperatifleşmenin şart olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Bugün dünyada yöresel ürünlere gösterilen ilgi bir hayli büyük. Artık öze dönüş başladı. Bizler de bu avantajımızı kullanmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kıymetli ev hanımlarımız ve girişimci kadınlarımız ile kooperatifleşme üzerine bir araya geliyoruz. İnşallah en kısa sürede bu işi başaracağız. Kadınlarımızın kooperatifleşmesi demek Kastamonu ekonomisinde yeni bir hareketlilik, yöresel ürünlerde canlılık demektir. Ayrıca ev hanımlarımız oturdukları yerden kendi ekonomilerine de katkı sağlayabilecek."
Kooperatifin kurulmasının ardından yöresel ürün üreten üye kadınların ürünlerini kooperatife satabileceğini belirten Babaş, amaçlarının üreten kadınları desteklemek olduğunu dile getirdi.
Babaş, Kastamonu'nun yöresel ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmak istediklerine işaret ederek, "Kurulacak kooperatif yöresel üretime ve pazarlanmasına bir vizyon kazandıracak. Sizler birlik ve beraberlik içerisinde olursanız güçlü olursunuz. Biz bu yolda üzerimize düşeni yapacağız. Gerekli desteği sağlayacağız." diye konuştu.
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