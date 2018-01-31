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Kastamonu’nda vahşet! Bu halde bulundular

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 19:00 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Sekiler Köyünde bulunan çöplüğe tel örgülerle birbirine bağlanarak öldürülmüş halde yavru köpekler atılmış halde bulundu. Yavru köpekleri telef olmuş halde bulan hayvansever Orhan Taviloğlu, Tosya'nın Sekiler köyünde bulunan çöplükte çok sayıda ölümü terk edilmiş köpek ile birbirine tel örgülerle bağlanmış ve öldürülmüş halde yavru köpekler buldu.

Kastamonu’nda vahşet! Bu halde bulundular

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Sekiler Köyünde bulunan çöplüğe tel örgülerle birbirine bağlanarak öldürülmüş halde yavru köpekler atılmış halde bulundu. Yavru köpekleri telef olmuş halde bulan hayvansever Orhan Taviloğlu, Tosya'nın Sekiler köyünde bulunan çöplükte çok sayıda ölümü terk edilmiş köpek ile birbirine tel örgülerle bağlanmış ve öldürülmüş halde yavru köpekler buldu.

NASIL ÖLDÜRÜLDÜKLERİ BELİRLENECEK

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında Tosya Belediyesi Veteriner Hekim Sıtkı Danacı ve Tosya Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürü Derya Kayacı, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, söz konusu çöplüğe giderek incelemelerde bulundu.

Yavru köpekleri bulan Orhan Taviloğlu ile çöplükte incelemelerde bulunan ekipler, yavru köpekleri çöplükten aldı. Yavru köpeklerden alınan numuneler incelenerek nasıl öldürüldükleri belirlenecek. Ayrıca yavru köpekleri çöplüğe atan ve öldüren kişi ya da kişiler hakkında tutunarak tutularak yasal işlem başlatıldı.

Tosya Belediyesi Veterineri- Hekimi Sıtkı Danacı, “Bizler, olayı sosyal medyada gördük. Olayla ilgili olarak başkanımızı bilgilendirdik. Başkanımız derhal olay yerine giderek gerekli inceleme ve yasal işlemlerin yapılması talimatını verdi. Bizlerde Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerine de haber ederek olay yerine geldik ve tutanak tuttuk. Vahşice öldürülen bu yavru köpekleri Kastamonu Belediyesi Veterinerliğine göndererek ölüm nedenleri ile tetkik yapılması talebinde bulunacağız” diye konuştu.

Olayın duyulması sonrasında çöplüğe gelen hayvanseverler, yavru köpekleri öldüren kişilerin bulunarak cezalandırılmasını istedi.

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köpek Hayvan KASTAMONU

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