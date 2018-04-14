Kastamonu'nun tarihi temalı sempozyum sona erdi

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Anadolu'nun Fethinden Milli Mücadeleye Sosyo-Kültürel Yapısıyla Kastamonu" sempozyumu sona erdi.

Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde 2 gün süren sempozyumda 7 oturumda 21 akademisyen bildirilerini sundu. Sempozyumun sonunda oturum başkanlarının katılımı ile değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, toplantıda yaptığı konuşmada, Kastamonu’nun köklü tarihe sahip olduğunu vurguladı.

Sempozyumun çok yararlı olduğunu ifade eden Karadeniz, "Sempozyumda, Kastamonu tarih süzgecinden geçerek bugünlere geliş süreci ana temamızdı. Kent açısından önemli bildiriler sunulduğunu düşünüyorum.” dedi.

Karadeniz, kentte bu yıl yapılacak etkinliklere değinerek, "Kastamonu Kültür Başkenti olması münasebetiyle çok sayıda çalışmamız olacak. Bunlar arasında konferanslar, sempozyumlar, müzikaller olacak. Bu sempozyum da kitaplaştırılıp yayınlanacak." diye konuştu.

Kültür Konseyi Derneği Başkanı Dr. Metin Eriş de Kastamonu'nun Antik çağlardan günümüze uzanan geçmişiyle önemli bir şehir olduğunu aktardı.