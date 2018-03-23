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Kastamonu'ya "çamur" yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 18:53 | Son Güncelleme

Kastamonu'ya "çamur" yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu

Kastamonu'da, gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle yağan çamurlu yağmur araçları kirletince vatandaşlar oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Kentin bazı bölgelerinde yağmurla birleşen tozun çamura dönüşmesi sonucu vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Üzerlerinin yoğun tozla kaplanması üzerine vatandaşlardan bazıları araçlarını kendileri temizlerken, bazıları da oto yıkama istasyonlarına gitti.

Oto yıkamacıda çalışan İbrahim Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geceden beri il genelinde yoğun olarak toz olduğunu söyledi.

Araçların oldukça kirlendiğini dile getiren Dinç, "Bugün çok fazla araç yıkanmak için getirildi. Araçlar çamur içinde. Getirilen araç sayısı çok fazla. Gelenlerin bir bölümünü iş yoğunluğu nedeniyle geri çevirmek zorunda kalıyoruz." dedi.

Ali Keçe de toz bulutlarının yağmurla birlikte aracının üzerine indiğini kaydetti.

Tozun bitkiler için faydalı olacağını düşündüğünü belirten Keçe, "Sabah kalktığımızda aracımızı toz içinde gördüm. Yıkatıp bu çamurdan kurtaracağız." diye konuştu.

Kastamonu'da manavlık yapan Muammer Kanberci ise tezgahtaki sebze ve meyvelerin üzerinin tozla kaplandığını anlatarak, "Bu toz meyvelerin çürümesine neden olur. Toz olmasın diye etrafı mümkün olduğu kadar çok sulamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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KASTAMONU oto yıkamacı toz yağmur

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