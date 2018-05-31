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"Kastel ve livaslar UNESCO geçici listesine en hızlı alınan eserimiz oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 12:58 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Bu eserlerin dünyada eşi benzeri olmadığını görünce, 'Turizme kazandırmamız gerek.' dedik. Bu işe kafa yoran, kitap yazmış hocalarımız, teknik ekibimizle beraber ciddi bir raporlama yaptık. Bu güzelliği iyi raporlamazsanız, hikayesini yazamazsanız , suyun hikayesini iyi anlatmazsanız bunu başaramazsınız" - "UNESCO'ya daha önce başvurularımız olduğu için ne yapmamız gerektiği konusunda tecrübeliydik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda, Gaziantep'in livaslarını kastellerini geçici listeye aldırdık. Herhalde UNESCO geçici listesine en hızlı alınan eserimiz oldu"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu eserlerin dünyada eşi benzeri olmadığını görünce 'Turizme kazandırmamız gerek.' dedik. Bu işe kafa yoran, kitap yazmış hocalarımız, teknik ekibimizle beraber ciddi bir raporlama yaptık. Bu güzelliği iyi raporlamazsanız, hikayesini yazamazsanız , suyun hikayesini iyi anlatmazsanız bunu başaramazsınız." dedi.

Şahin, Pişirici Kasteli'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada eşi benzeri olmayan bir yapının içerisinde olduklarını belirterek, kastel ve livasların geçmişin su dağıtım sistemi olduğunu söyledi.

Kastelin içerisine girildiğinde su sesinin huzur verdiğine dikkat çeken Şahin, "Ve çok güzel bir serinlik var. Aslında suyun ne kadar aziz, rahmet bereket ve hayat olduğunu bize gösteriyor. Tabii bu su yönetimi özellikle şehrimizdeki su yönetimi insanlık tarihi kadar eski. Roma döneminde başlayan şehrin su hattı ile ilgili bir süreç var." dedi.

Şehrin yerleşim alanıyla su kaynağı arasında onlarca kilometre mesafe olduğunun altını çizen Şahin, şunları dile getirdi:

"Dolayısıyla bu mesafede şehrin suya kavuşmasını sağlamak için her dönemin medeniyeti o döneme göre bir yöntem üretmiş. Kendisine göre bir yol üretmiş ve halkı suya kavuşturmuş. Bu gördüğünüz eserimiz 1280'li yıllarda yapılmış. Selçuklu ve Osmanlı döneminde beri eşi benzeri olmayan bir yapının ortasındayız. Yaklaşık 10 kilometrelik livaslarla temiz suyu halka ulaştıran, kayaları oyarak geçen, büyük bir mühendislik ve tasarımla halkı suyla buluşturan bir sistem var. Büyük bir Ar-Ge ve inovasyonla yapılan dönemin en önemli su yönetimini anlatıyorum. Beraberinde bu livaslarla, kastellerle bölge halkının gelip su ihtiyacını gidereceği, temizliğini, yün yıkama işlemini gerçekleştirirdi. Yün yıkama işlemi benim çocukluğumda çok önemliydi. Bu kastelleri aynı zamanda bütünleştirme, sosyalleştirme, toplanma yeri olarakta görmek gerekiyor."

- "Bu eserlerin dünyada eşi benzeri yok"

Suyun büyük bir medeniyet olduğunu ifade eden Şahin, Gaziantep'te 6 kastelin çalışır durumda olduğunu belirtti.

Yaptıkları iyi raporlama ve hikayesinin de güzel sunulmasıyla UNESCO'nun dikkatini çektiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu eserlerin dünyada eşi benzeri olmadığını görünce turizme kazandırmamız gerek dedik. Bu işe kafa yoran, kitap yazmış hocalarımız, teknik ekibimizle beraber ciddi bir raporlama yaptık. Bu güzelliği iyi raporlamazsanız, hikayesini yazamazsanız , suyun hikayesini iyi anlatmazsanız bunu başaramazsınız. UNESCO'ya daha önce başvurularımız olduğu için ne yapmamız gerektiği konusunda tecrübeliydik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Gaziantep'in livaslarını kastellerini geçici listeye aldırdık. Herhalde UNESCO geçici listesine en hızlı alınan eserimiz oldu. Bu da aslında işin doğru ve özgün bir iş olduğunu gösteriyor."

Şahin, dünyada artık bu tür yapıların önem kazanmaya başladığını dile getirerek, "Bu değerlerimizi 'uzaklarda arama' kampanyamızla birleştirmek istiyoruz. Artık safari parkı görmek için Afrika'ya, farklı lezzetler için diğer ülkelere gitmeye gerek yok. Hepsinin merkezi Gaziantep. Şu anda 6 kastelimiz çalışıyor. Amacımız, muradımız su yolu hattını açmak, kültür bir kimliktir. Bizde atalarımızın bize mirasının unutturmayacağız." sözlerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Pişirici Kasteli UNESCO

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