Kayseri seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Türkiye 24 Haziran seçim sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Sabah saatlerinden sandık kapanışına kadar Kayseri ilinde vatandaşlar hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği için oy kullandılar. Oyları ile hangi Cumhurbaşkanını desteklediklerini parlamento için de Kayseri ilinde hangi partiden daha çok milletvekili çıkmasını istediklerini gösterdiler. Şimdi merakla Türkiye geneli ve Kayseri seçim sonuçları bekleniyor...
Gerek Kayseri ili gerekse de Türkiye'nin tüm illeri için seçim sonuçlarını ve son dakika seçim haberlerini Mynet'in 24 Haziran canlı seçim sonuçları sayfasından takip edebilirsiniz. Seçim sonuçları sayfasında il il, ilçe ilçe hangi parti, hangi Cumhurbaşkanı ne kadar oy almış, oy oranları ne olmuş görebilirsiniz.
KAYSERİ İLİNDE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
Kayseri'de 2010 yılında yapılan referandumda yüzde 85 katılım olmuş ve seçmenlerin tercihi sandığa evet yüzde 73.33, hayır yüzde 26.66 şeklinde yansımıştı.
2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeyse AKP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 66,13 HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 1,85 CHP, MHP ve diğer bazı partilerin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 32,02 oy almıştı.
1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP %65, CHP %12, MHP %18 ve HDP %1,3 oy aldı. Son olarak 2017 referandumunda Kayseri ilinden %67.76 EVET, %32.24 Hayır oyu çıktı
PARTİLERİN KAYSERİ İLİ ADAY LİSTELERİ
Milletvekili seçimi için Ak Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti şu isimleri milletvekili adayı olarak gösterdiler...
Ak Parti milletvekili adayları:
Mehmet Özhaseki
Mustafa Elitaş
Taner Yıldız
İsmail Emrah Karayel
İsmail Tamer
Hülya Nergis
Sami Dedeoğlu
Ali Saraçoğlu
Tuğba Yörük Öztürk
Ali Ekşi
CHP Parti milletvekili adayları:
Çetin Arık
Ahmet Yıldız
Aşkın Genç
İbrahim Kaan
Mazhar Oğuz Özsoy
Gonca Yelda Orhan
Recep Bulut
Metin Kantarcı
Kadim Şahin
Nizamettin Temel
MHP Parti milletvekili adayları:
1 İSMAİL ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ
2 MUSTAFA BAKİ ERSOY ÜNİVERSİTE İŞADAMI
3 SERAP ŞULE KALIN ÜNİVERSİTE TERCÜMAN
4 MAZHAR GÜNDOĞ ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ
5 MEHMET ÖZMEN ÜNİVERSİTE TURİZM / OTELCİLİK
6 MEHMET GÖÇMEN LİSE MALİ MÜŞAVİR
7 RİFAT AÇIKGÖZ LİSE GAZETECİ
8 İSA FERAH ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR
9 EMİNE AFŞAR ÜNİVERSİTE TIBBİ TEKNOLOG
10 VELİ OĞUZHAN ÖZTÜRK LİSE ÖĞRENCİ
HDP Parti milletvekili adayları:
Kadri Erener
Eylem Cengiz
Kenan Maraşlı
Mustafa Öçal
Niyazi Yalçınkaya
Nuran Ergen Kılıç
Zenun Orta
Zilan Yılmaz
Suat Demir
Fevzi Polat
İyi Parti milletvekili adayları:
Dursun Ataş
Fatih Eryılmaz
Hüseyin Tekin
Berrin Eyidemir
Metin Soylu
Serap Durmuş
Mesut Uçan
Hasan Aydın
Kamil Karamete
Betül Tosun
OY KULLANIMI
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmenler için hazırladığı "Nasıl oy kullanacağım?" Kılavuzunda oy kullanmaz süreci 6 adımda anlatılmış. İşte 2018 seçimlerinde oy kullanma adımları:
Eğer resmi kimlikte T.C. kimlik numarası yoksa kişinin oy kullanabilmesi ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart.
OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Seçmenler oylarının güvenliği ve sağlığı için oy kullanırken bazı şeylere dikkat etmek durumundalar. Bunun en önemlisi mührün vurulduğu nokta ve mürekkebin bulaşmaması. Seçmenler mührü ilgili alanı taşırmadan vurmalı ve iki pusulayı da zarfa koymadan önce kısa bir süre beklemeli ki mürekkep kurusun. Mürekkebin oy pusulasında başka bir yere bulaşmaması gerekiyor.
Oy pusulasına Evet veya Tercih mührü vurulması dışında hiçbir müdahale olmaması gerekiyor. Yani imza atmak, not düşmek vb yapılmaması lazım. Oy pusulasının da zarar görmemesine özen gösterilmeli.
Seçmenler oy kabinine tek başlarına ve cep telefonlarını sandık görevlilerine teslim ederek girecekler. Oy kabini içinden fotoğraf paylaşmak yasaktır. Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak, oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen, oradan çıkarılacak.
NEREDE OY KULLANACAĞIM SORGULAMASI
Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak. Nitekim sandık sorgulama için de YSK adaylardan T.C. kimlik numarası ve nüfusa kayıtlı oldukları sıra no bilgisini istiyor. Aşağıdaki bağlantılar ile erişebileceğiniz sorgulama sayfasında T.C. kimlik numaranızı, nüfusa kayıtlı olduğunuz ili, sıra no bilgisini ve ekranda gördüğünüz resimdeki harfleri hemen altındaki alana girdikten sonra "sorgula" butonuna tıklayarak 24 Haziran seçimlerinde hangi sandıkta oy kullanabileceğinizi görebilirsiniz.
NEREDE OY KULLANACAĞIM? YURT İÇİ SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
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