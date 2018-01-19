Katalan lider, Katalonya'yı Belçika'dan yönetmek istiyor

MADRİD (AA) - Katalonya Özerk Yönetimi'nin görevden alınan başkanı Carles Puigdemont, bölgeyi, kaçtığı Belçika'dan yönetebileceğini, bunun için gerekli teknolojinin bulunduğunu söyledi.
Puigdemont, Radyo Catalunya'ya verdiği demecinde, önünde iki seçenek bulunduğunu, ya hapse gireceğini ya da güven içinde ve özgürce yoluna devam edeceğini belirtti. 21 Aralık'ta yeniden seçildiğini hatırlatan Puigdemont, "Başkan olmaya ehil bir parlamenterim." dedi.
"Devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont, bölgeyi kaçtığı Belçika'dan yönetebileceğini savunarak "Bugünlerde büyük işletmeler, akademik ve araştırma projeleri, esasen yeni teknolojiler kullanılarak yönetiliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Puigdemont, tek taraflı bağımsızlık girişimlerime devam edip etmeyeceği konusunda ise net ifadeler kullanmadı.
Ayrılıkçı partiler, 21 Aralık seçimlerinde hükümet kurma çoğunluğuna ulaşarak tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası görevden alınan Puigdemont'un yeniden başkan olması konusunda anlaşmaya vardı.
Bu partiler, ülkeye dönmesi durumunda tutuklanacak olan Puigdemont'un video konferans yoluyla yemin ederek yeniden başkan olmasını istiyor ancak İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bunun mümkün olmadığı görüşünde.
- Süreç
Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim 2017'de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitmiş, Katalonya yerel parlamentosu da referandumunun sonucuna bağlı olarak 27 Ekim 2017'de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı.
Ancak aynı gün merkezi hükümet, İspanya Senatosunun onayıyla Anayasa'nın 155. maddesini uygulayarak, yerel yönetim ve parlamentoyu feshetmiş, 21 Aralık 2017'de erken yerel seçime gidilmesine karar vermişti.
Ayrıca, "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlamasıyla bazı Katalonya hükümeti üyeleri tutuklanmış, eski Özerk Yönetim Başkanı Puigdemont, dört eski bakan ile Belçika'ya kaçmıştı.
21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde ise ayrılıkçı partiler, yüzde 50'nin altında oy almalarına rağmen seçim sistemi sayesinde bölge meclisinde çoğunluğu sağlamıştı.
(AA)
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