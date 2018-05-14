Katalonya ayrılıkçı iddiasını sürdürecek bir başkan seçti

Bu sonucun alınmasında, Puigdemont'tan başkasının adaylığını desteklemeyen aşırı solcu ayrılıkçı Halk Birliği Adaylığı Partisinin (CUP) geri adım atması etkili oldu. CUP, oylamada çekimser kalarak Torra'nın basit çoğunluğu elde etmesini sağladı.

Cumartesi yapılan ilk turda gerekli 68 oyu alamadığı için seçilemeyen Torra, ikinci turda gerekli basit çoğunluğu tek oy farkla yakalamayı başardı. Torra, 65'e karşı 66 oyla Katalonya'nın yeni başkanı seçildi.

Parlamento, Brüksel'e kaçan ve İspanya'da hakkında arama ve tutuklama emri bulunan eski başkan Carles Puigdemont'un kendi yerine aday gösterdiği Torra'nın adaylığını oylamak üzere toplandı.

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi başkanlığına, bölgedeki bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden Omnium Cultural adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı ve "Junts Pel Catalunya" (Katalonya için Birlik) partisinden Milletvekili Quim Torra seçildi.

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılma iddiasını devam ettireceğine ilişkin vaatler veren Torra'nın seçilmesiyle Katalanlar, 27 Ekim 2017'de başlayan merkezi hükümetin bölgeyi doğrudan yönetme uygulamasına son verebilecek ve kendi hükümetlerini kurabilecekler.

Katalan cumhuriyetinin anayasasını yazacak kurucu meclis oluşturulması için çalışacağını belirten Torra, Puigdemont'un da üyesi olacağı "sürgündeki cumhuriyet konseyi" kurulacağını duyurdu.

Görevden alınan Puigdemont'un Katalonya'nın meşru başkanı olduğunu ve 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun "yetki"ye bağlı kalacağını kaydeden Torra, "Cumhuriyetle herkes kazanacak, kimse kaybetmeyecek. Oyları ne olursa olsun kimse haklarını kaybetmeyecek." dedi.

Oy kullanma işlemi öncesi, başkan adayı olarak yönetim programını açıklayan konuşma yapan Torra, önceliğinin bağımsız Katalan cumhuriyetinin kurulması olduğunu söyledi.

Torra'nın konuşmasında bahsettiği adımları atmaya başlamasıyla merkezi hükümet harekete geçerek bölgeyi yeniden yönetmeye başlayabilir. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, daha önceki konuşmalarında bu konuda sık sık uyarıda bulunarak, yasaların çiğnemesine müsade etmeyeceklerini söyledi.

Bu arada Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, Torra'nın seçildiğine ilişkin bildirimi Kral 6. Felipe'ye Madrid'e gidip görüşerek değil, yazılı yapacak.

- Torra kimdir?

Üç çocuk babası 55 yaşındaki Torra, katı bağımsızlık yanlısı görüşleriyle biliniyor. Avukat olan ve 10 yıldır siyaset yapan Torra'nın 7 kitabı bulunuyor. Ayrılıkçı görüşleriyle dikkati çeken Torra, 2011 yılında bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşlarından Katalan Ulusal Meclisi Danışma Konseyinde görev aldı. Daha sonra başka bir bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşu Omnium Cultural'ın başkanlığına gelen Torra, Aralık 2017 seçimlerinde parlamenter oldu.

- Bağımsızlık girişimi

Yaklaşık 7,5 milyon nüfusa sahip Katalonya, İspanya'nın en zengin bölgesi. Kendine has dili ve kültürü olan Katalonya'da ayrılıkçı hareketler yeni olmasa da son zamanlarda ivme kazandı.