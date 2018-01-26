HABER

Katalonya Parlamentosu Puigdemont'un başkanlığını oylayacak

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 00:36 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, gelecek hafta kaçak başkan adayı Puigdemont hakkında güven oylaması yapmaya hazırlanıyor - Merkezi hükümet, Danıştayın adaylığını yerinde bulduğu Puigdemont hakkındaki güven oylamasını durdurmak için Anayasa Mahkemesine başvurma kararı aldı

MADRİD (AA) - Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, eski başkan Carles Puigdmeont'un yeniden göreve gelmesi için yapılacak oylamayı gündemine alırken, merkezi hükümet, Danıştayın "engel yok" kararına rağmen bunu durdurmak için Anayasa Mahkemesine başvurmayı kararlaştırdı.

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu Başkanı Roger Torrent imzasıyla yayımlanan gündeme göre, 30 Ocak Salı günü saat 15.00'te, başkanlık için aday gösterilen Puigdemont hakkında güven oylaması yapılacak.

Gündeme ilişkin metinde, Belçika'ya kaçan ve İspanya'ya dönmesi durumunda tutuklanacak olan Puigdemont'un, parlamentoda şahsen bulacağı ya da video konferans yoluyla bağlanarak yemin edeceği konusunda ifade yer almadı.

Öte yandan, hükümetin başvurusu üzerine olağanüstü toplanan Danıştay, Madrid'in beklentisinin aksine Puigdemont'un başkan olmasını engelleyecek bir durum bulunmadığını yönünde görüş bildirdi.

Bunun üzerine merkezi hükümet Puigdemont hakkındaki güven oylamasını durdurmak için Anayasa Mahkemesine başvurma kararı aldı. Yerel basın, başvurunun bugün yapılmasının beklediğini yazdı.

- Katalonya'yı kaçtığı Belçika'dan yönetmek istiyor

"Devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" ile suçlanan Puigdemont, tutuklamadan kaçmak için görüntülü bağlanarak toplantılara katılabileceğini ve oyunu da vekalet vererek kullanabileceğini savunuyor. Merkezi hükümetin engelleyememesi durumunda, Puigdemont'un parlamentodaki oturuma görüntülü bağlanarak yemin etmesi öngörülüyor.

Katalonya Parlamentosu Başkanı Torrent, görevden alınan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermişti.

27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont, dört eski bakanla Belçika'ya kaçmıştı.

Merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

İlginizi Çekebilir

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yeni üniformalar geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yeni üniformalar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarıyer'deki yol çökmesi

Sarıyer'deki yol çökmesi

Bu uygulamalar artık yasak

Bu uygulamalar artık yasak

Afrin şehidinin annesinden duygulandıran sözler

Afrin şehidinin annesinden duygulandıran sözler

Çember daralıyor! Kirli pazarlık iddiası

Çember daralıyor! Kirli pazarlık iddiası

Polise ateş açtılar, ortalık savaş alanına döndü!

Polise ateş açtılar, ortalık savaş alanına döndü!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bosna Hersek'te

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bosna Hersek'te

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.