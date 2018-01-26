Katalonya Parlamentosu Puigdemont'un başkanlığını oylayacak

Bunun üzerine merkezi hükümet Puigdemont hakkındaki güven oylamasını durdurmak için Anayasa Mahkemesine başvurma kararı aldı. Yerel basın, başvurunun bugün yapılmasının beklediğini yazdı.

Gündeme ilişkin metinde, Belçika'ya kaçan ve İspanya'ya dönmesi durumunda tutuklanacak olan Puigdemont'un, parlamentoda şahsen bulacağı ya da video konferans yoluyla bağlanarak yemin edeceği konusunda ifade yer almadı.

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu Başkanı Roger Torrent imzasıyla yayımlanan gündeme göre, 30 Ocak Salı günü saat 15.00'te, başkanlık için aday gösterilen Puigdemont hakkında güven oylaması yapılacak.

MADRİD (AA) - Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, eski başkan Carles Puigdmeont'un yeniden göreve gelmesi için yapılacak oylamayı gündemine alırken, merkezi hükümet, Danıştayın "engel yok" kararına rağmen bunu durdurmak için Anayasa Mahkemesine başvurmayı kararlaştırdı.

- Katalonya'yı kaçtığı Belçika'dan yönetmek istiyor

"Devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" ile suçlanan Puigdemont, tutuklamadan kaçmak için görüntülü bağlanarak toplantılara katılabileceğini ve oyunu da vekalet vererek kullanabileceğini savunuyor. Merkezi hükümetin engelleyememesi durumunda, Puigdemont'un parlamentodaki oturuma görüntülü bağlanarak yemin etmesi öngörülüyor.

Katalonya Parlamentosu Başkanı Torrent, görevden alınan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermişti.

27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont, dört eski bakanla Belçika'ya kaçmıştı.

Merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.

(AA)