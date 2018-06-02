Katalonya yönetimi bağımsızlıkta ısrarlı

MADRİD (AA) - İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi'nin yeni hükümetinin yemin ederek göreve gelmesiyle merkezi hükümetin bölgeyi doğrudan yönetme uygulaması sona erdi. Katalan lider Quim Torra, bağımsızlık için çalışmayı sürdürecekleri mesajını verdi. 6 kadın ve 7 erkekten oluşan 13 kişilik yeni Katalan kabinesi, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra'nın huzurunda Barselona'daki bölgesel hükümet binasında yemin etti. Torra, yemin töreni sırasında bağımsızlık girişimi nedeniyle devlete isyan ve kamu fonlarını kötüye kullanmakla suçlanarak tutuklanan ya da ülkeden kaçan eski hükümet üyelerini andı. 1 Ekim'de yapılan ve Anayasa Mahkemesinin yasadışı ilan ettiği bağımsızlık referandumunun verdiği "yetki"ye atıfta bulunan Torra, bağımsızlık yanlılarının, "Özgürlük, Özgürlük" sloganları arasında, "Hükümet, cumhuriyet şeklindeki bağımsız bir devlete doğru ilerleme konusunda kararlı." dedi. - "Müzakereye ihtiyacımız var" Tesadüfen aynı gün göreve başlayan yeni İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e de diyalog çağrısı yapan Torra, "Haydi konuşalım, sorunu ele alalım, risk alalım. Aynı masa etrafında oturup hükümetler arası müzakere etmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yeni hükümetin göreve başlamasıyla 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından başlayan merkezi hükümetin bölgeyi doğrudan yönetme uygulaması da otomatik olarak sona erdi. - "Bağımsızlık"ta ayrışıyorlar Sanchez'in başbakanlığı döneminde İspanya'nın Katalonya sorununun çözümünde farklı bir yol izleyebileceği beklentisi oluştu. Ancak Sanchez, "İspanya Anayasası ve özerk yönetim statüsüne saygı çerçevesinde" çözüm isterken ayrılıkçı Katalanlar bağımsızlıkta ısrar ediyor. 350 sandalyeli Temsilciler Meclis'inde 84 üyeyle azınlık hükümetine başkanlık edecek Sanchez'in yasa tasarılarının kabulünde ayrılıkçı Katalanların desteğine ihtiyaç duyacağından bazı ödünler verebileceği değerlendiriliyor. - Gensoru ile göreve geldi İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Sanchez, mahkemenin Halk Partisi'nin (PP) bazı üyelerinin yolsuzluk nedeniyle ceza vermesinin ardından Mariano Rajoy hükümeti hakkında gensoru önergesi vermişti. Dün yapılan oylamada aşırı sol Podemos, ayrılıkçı Katalan ve Bask partilerinin desteği ile hükümeti düşürmeyi başaran Sanchez, ülkenin yeni başbakanı olmuştu.