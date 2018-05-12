Katalonya'da başkanlık seçimi

Torra, koşulsuz olarak merkezi hükümetle konuşmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Torra, konuşmasında "Katalan Cumhuriyeti için usanmadan çalışacağını" belirterek, yasa dışı bağımsızlık referandumunun kendilerine verdiği "yetkiye" bağlı kalma taahhüdünde bulundu. Başkanlarının görevden alınan Puigdemont olduğunu belirten Torra, "Bugün seçim konuşmasını ben değil, Katalonya'nın meşru başkanının yapması gerekiyor." dedi.

Katalonya Parlamentosu, kaçak eski başkan Carles Puigdemont ile tutuklu ayrılıkçılardan Jordi Sanchez ve Jordi Turull'un ardından adı ön plana çıkan bağımsızlık yanlısı Torra'nın adaylığının oylanması üzerine toplandı.

MADRİD (AA) - İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlığı için ayrılıkçı partilerce aday gösterilen Quim Torra, seçilebilmek için yeterli oyu alamadı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise Torra'nın konuşmasına ilişkin olarak, "Duyduğumuz, gördüğümüz şeyi beğenmedik. Ancak onu eylemlerine göre değerlendireceğiz." diye konuştu. Rajoy, yeni yerel hükümetin kanunlara riayet etmemesi durumunda bölgeyi doğrudan yönetmeye devam edeceklerini vurguladı.

Hakkında çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde Almanya'da tutuklanan ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılan Puigdemont da adaylığını desteklediği Torra'nın konuşmasını, "harika" olarak niteledi.

- 5. kez başarısız oldular

Yapılan oylamada Torra, 66 oy alarak gerekli olan 68'e ulaşamadı. Bu sonuçta, ayrılıkçı partilerden Halk Birliği Adaylığı Partisi'nin (CUP) Puigdemont'tan başkasını desteklememe kararı etkili oldu. Böylece, ayrılıkçılar 5. girişimlerinde de başarı elde edemedi.

- Erken seçime gidilebilir

Pazartesi günü yapılacak seçimin ikinci turunda basit çoğunluk aranacak. Eğer bu oylamada da sonuç elde edilemez ve 22 Mayıs'a kadar yeni bir hükümet kurulmazsa Katalonya yeniden seçime gidecek.