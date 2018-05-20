Katalonya'da çözümsüzlük devam ediyor

MADRİD (AA) - İspanya ülkenin doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi'nde yeni hükümetin kurulmasını engelleyerek, bölgeyi doğrudan yönetmeyi sürdürme kararı aldı.

Başbakan Mariano Rajoy, Katalonya Özerk Yönetimi'nin yeni başkanı Quim Torra'nın kabinesinde bağımsızlık yanlısı faaliyetleri nedeniyle tutuklanan ya da ülkeden kaçan bazı eski bakanlara yer vermesi üzerine, ana muhalefetteki İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri Pedro Sanchez ve merkezi hükümete dışarıdan destek veren Ciudadanos (Vatandaşlar) Partisi'nin lideri Albert Rivera ile görüştü.

Görüşmelerde, yeni Katalan hükümetinin işlerliği, tutuklu ya da kaçak durumunda olan bazı ayrılıkçı siyasetçilerin hükümet kabinesinde yer alması ve İspanya Anayasası'nın 155. maddesi gereğince özerk yönetimin doğrudan merkezi hükümet tarafından yönetilmesi durumunun devamı konuları ele alındı.

Torra'nın bu adımını "yeni bir provakasyon" olarak niteleyen merkezi hükümetten bugün yapılan açıklamada, yeni kabine listesinin resmi gazetede yayımlanmayacağı duyuruldu. Listeyle ilgili değerlendirmenin devam ettiği belirtilen açıklamada, merkezi hükümetin onayı olmadan kabinenin resmileşmeyeceği vurgulandı.