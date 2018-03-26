Katalonya'da göstericiler polisle çatıştı: 52 yaralı

MADRİD (AA) - Bağımsızlık yanlılarının, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alınması sonrası başlattığı gösterilerde 4'ü polis 52 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Karar, sonrası bağımsızlık yanlısı partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine on binlerce ayrılıkçı, Katalonya'nın Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona kentlerinde sokağa çıktı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre, Barselona'da Alman Konsolosluğu ve yerel hükümet binası önündeki 2 ayrı gösteriye yaklaşık 56 bin kişi katıldı.

Barselona'daki gösterilerden birinde, protestocular merkezi hükümetin kontrolü altındaki özerk yönetim binasına yürüdü. Yolu kesen polis, hükümet binasına gitmek isteyen ayrılıkçılara copla müdahale etti.

Lleida'da göstericiler, polis barikatını aşarak özerk yönetimin kentteki binasına girmeye çalıştı. Göstericiler, son anda polis tarafından durdurulabildi.

Puigdemont'un bir dönem belediye başkanlığını yaptığı Girona'daki gösteriye ise yaklaşık 10 bin kişi katılırken herhangi bir gerginlik yaşanmadı.