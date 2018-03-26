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Katalonya'da göstericiler polisle çatıştı: 52 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 00:14 | Son Güncelleme

Katalan lider Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alınmasını protesto eden bağımsızlık yanlıları ile polis arasında çıkan çatışmada 4'ü polis, 48'i gösterici toplam 52 kişi yaralandı - Polisin cop kullanarak göstericilere müdahale etti, 3 gösterici gözaltına alındı

MADRİD (AA) - Bağımsızlık yanlılarının, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alınması sonrası başlattığı gösterilerde 4'ü polis 52 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Karar, sonrası bağımsızlık yanlısı partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine on binlerce ayrılıkçı, Katalonya'nın Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona kentlerinde sokağa çıktı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre, Barselona'da Alman Konsolosluğu ve yerel hükümet binası önündeki 2 ayrı gösteriye yaklaşık 56 bin kişi katıldı.

Barselona'daki gösterilerden birinde, protestocular merkezi hükümetin kontrolü altındaki özerk yönetim binasına yürüdü. Yolu kesen polis, hükümet binasına gitmek isteyen ayrılıkçılara copla müdahale etti.

Lleida'da göstericiler, polis barikatını aşarak özerk yönetimin kentteki binasına girmeye çalıştı. Göstericiler, son anda polis tarafından durdurulabildi.

Puigdemont'un bir dönem belediye başkanlığını yaptığı Girona'daki gösteriye ise yaklaşık 10 bin kişi katılırken herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

- 52 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı

Sallent ve Tarragona'da da yüzlerce kişi şehirlerarası yolları keserek uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

Ayrıca Puigdemont ve diğer Katalan liderler hakkında tutuklama kararı alan Yüksek Mahkeme Yargıcı Pablo Llarena'nın Katalonya'nın Das kasabasında bulunan evinin yakınındaki duvarlara "faşist" ifadesi yazıldı. İspanya Yüksek Yargı Kurulu, olayı kınayarak İçişleri Bakanlığından harekete geçmesini istedi.

Katalonya sağlık yetkilileri, 4 polis ve 46 göstericinin Barselona'da, 2 protestocunun da Lleida'daki olaylar sırasında yaralandığını bildirdi.

Ayrıca, polisin müdahalesinde 3 kişi gözaltına alındı.

- Grev çağrısı yapıldı

Ayrılıkçı sivil toplum kuruluşlarından Katalan Ulusal Birliği (ANC) Başkanı Elisenda Paluzie, yaptığı açıklamada, Almanya'nın "seçilmiş bir başkanı tüm gerçekleri tahrif eden otoriter bir adalete teslim etmeyeceğini umduğunu" söyledi.

Aşırı solcu Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) üyesi Carles Riera ise Katalonya'nın "durdurulmasını" isteyerek genel greve gidilmesi çağrısı yaptı.

Hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, pazar günü Almanya'da gözaltına alınmış ve Kiel yakınlarında Neumünster kentindeki cezaevine götürülmüştü.

- Olayın geçmişi

1 Ekim'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ile 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete isyanla" suçlanan ayrılıkçı Katalan siyasetçiler, ülkeden kaçmıştı.

İspanya Yüksek Mahkemesi, Puigdemont ve kabinesinin 4 üyesi ile İsviçre'ye kaçan Katalonya Cumhuriyetçi Sol Partisi (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira hakkında cuma günü Avrupa çapında tutuklama kararı alınmıştı.

Ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin suçlu bulunmaları durumunda 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği ön görülüyor.

Bağımsızlık ilanı nedeniyle yargılanan 25 Katalan siyasetçiden 9'u tutuklanmış, 9'u kefaletle serbest bırakılmış ve 7'si ise ülkeden kaçmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Carles Puigdemont Katalonya

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