Katalonya'da yeni hükümet ayrılıkçı girişimleri sürdürüyor

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin yeni başkanı Quim Torra, kabinesinde bağımsızlık yanlısı faaliyetleri nedeniyle tutuklanan ya da ülkeden kaçan bazı eski bakanlara yer verirken, İspanya'da merkezi hükümet bu adımı "yeni bir provokasyon" olarak niteledi.

Torra, perşembe günü yemin ederek göreve başladıktan sonra yerel hükümetin yeni üyelerini açıkladı. Yeni kabinede, tutuklu Jordi Turull ve Josep Rull'un yanı sıra Belçika'ya kaçan Toni Comin ve Lluis Puig de yer aldı.

Turull ve Rull, görevi kabul ettiklerini Twitter'da duyururken, avukatları sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için ikisinin de serbest bırakılmasını istedi.

Bu isimlerin Torra'nın kabinesine dahil olmaları, İspanya'da merkezi hükümet ile Katalonya özerk yönetimi arasındaki gerilimin devam edeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

- "Yeni bir provokasyon"

Merkezi hükümetten yapılan açıklamada, yeni kabinenin Torra'nın diyalog istediğinin samimi olmadığını gösterdiği belirtilerek, adım "yeni bir provokasyon" olarak nitelendi.