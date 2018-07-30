- "Katar, ablukanın üstesinden geldi"

DOHA (AA) - SERDAR BİTMEZ - Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani, ülkesinin Haziran 2017'den bu yana bazı Arap ülkeleri tarafından uygulanan ablukanın üstesinden gelmeyi başardığını söyledi.

Al Sani, AA muhabirine verdiği mülakatta, bölgesel ve küresel zorluklara rağmen "ekonomiyi çeşitlendirme" planıyla desteklenen "kendi kendine yeterliliğin" 2030'da bölge ekonomileri arasında Katar'ın alametifarikası olacağını belirtti.

Katar'ın yerel ekonomik göstergelerinin şekillenmesinde doğal kaynakların katkısı olduğuna işaret eden Al Sani, petrol dışı sektörleri desteklemek için bu doğal kaynaklardan yararlanmaya çalıştıklarını ifade etti.

Al Sani, ablukacı ülkelerin kara, hava ve deniz trafiğini Katar şirketlerine kapatması ve her türlü engelleme girişimlerine rağmen Katar'ın doğal gaza talebin yükseldiği bir ortamda bunu dünya piyasalarına ihraç etmeyi başardığını ve en önemli doğal gaz ihracatçılarından biri olduğunu dile getirdi.

Katarlı Bakan ayrıca ülkesinin, dünyanın farklı noktalarına uzanan en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz boru hattına sahip olduğunun altını çizdi.