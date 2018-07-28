Katar Adalet Divanı kararını BM'ye iletti

DOHA (AA) - Katar'ın, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aleyhinde aldığı geçici önlemler kararını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Güvenlik Konseyi'ne ilettiği bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katar'ın BM'deki Temsilcisi Büyükelçi Alya bin Yusuf Al Sani, UAD'nin BAE aleyhinde aldığı geçici önlemler kararını BM ve Güvenlik Konseyine sundu.

Açıklamada, ne şekilde geçici önlemler alınacağına dair bilgi verilmezken, BAE'nin Katar vatandaşlarına karşı ayrımcı icraatlarda bulunduğu, tüm etnik ayrımcılık şekillerinin sonlandırılması yönündeki uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğine dikkat çekildi.

UAD'nin kararında 5 Haziran 2017'de BAE'nin aldığı önlemlerle parçalanan ailelerin yeniden birleştirilmesi, uygulamalardan etkilenen Katarlı öğrencilere yeniden fırsat verilmesi ya da başka bir ülkede eğitim istemeleri durumunda gerekli resmi evrak taleplerinin yerine getirilmesi gibi bazı bağlayıcı maddeler olduğu kaydedildi.

Ayrıca mahkeme kararında, 5 Haziran'la başlayan abluka sürecinden etkilenen Katarlıların Abu Dabi mahkemelerinde hak arama imkanlarının kendilerine verilmesi gibi unsurlar da bulunuyor.