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Katar Adalet Divanı kararını BM'ye iletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 00:10 | Son Güncelleme

Katar Uluslararası Adalet Divanının BAE aleyhinde geçici önlemler alınması yönündeki kararı Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyine iletti

DOHA (AA) - Katar'ın, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aleyhinde aldığı geçici önlemler kararını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Güvenlik Konseyi'ne ilettiği bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katar'ın BM'deki Temsilcisi Büyükelçi Alya bin Yusuf Al Sani, UAD'nin BAE aleyhinde aldığı geçici önlemler kararını BM ve Güvenlik Konseyine sundu.

Açıklamada, ne şekilde geçici önlemler alınacağına dair bilgi verilmezken, BAE'nin Katar vatandaşlarına karşı ayrımcı icraatlarda bulunduğu, tüm etnik ayrımcılık şekillerinin sonlandırılması yönündeki uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğine dikkat çekildi.

UAD'nin kararında 5 Haziran 2017'de BAE'nin aldığı önlemlerle parçalanan ailelerin yeniden birleştirilmesi, uygulamalardan etkilenen Katarlı öğrencilere yeniden fırsat verilmesi ya da başka bir ülkede eğitim istemeleri durumunda gerekli resmi evrak taleplerinin yerine getirilmesi gibi bazı bağlayıcı maddeler olduğu kaydedildi.

Ayrıca mahkeme kararında, 5 Haziran'la başlayan abluka sürecinden etkilenen Katarlıların Abu Dabi mahkemelerinde hak arama imkanlarının kendilerine verilmesi gibi unsurlar da bulunuyor.

Büyükelçi Al Sani, Katar'ın krizin tırmandırılmaması yönünde ısrarcı olduğu ve BAE ile iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi istediğini vurguladı.

Öte yandan BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından 5 Temmuz'da yapılan açıklamada ülke içinde Katar vatandaşlarının ülkeden uzaklaştırılması yönünde hiçbir idari ya da hukuki tedbir alınmadığı kaydedilmişti.

Uluslararası Adalet Divanı, 23 Temmuz'da BAE'nin abluka kararının uygulamasında, Katarlı vatandaşlara yönelik hak ihlali olduğuna hükmetti.
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- Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, BAE'ye karşı 21 Aralık 2017'nin ardından 3 Ocak, 14 ve 25 Şubat ile 4 Mart tarihlerinde hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulunmuştu. Doha yönetimi, Bahreyn'i de iki kez hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle BM'ye şikayet etmişti.

Buna karşın BAE de Katar'ın 5 yolcu uçağını taciz ettiğini ileri sürmüştü.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Birleşmiş Milletler BM Güvenlik Konseyi insan hakları Katar Uluslararası Adalet Divanı (UAD)

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