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Katar, BAE'yi BMGK'ye şikayet etti

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 01:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Şikayete, BAE'ye ait bir savaş uçağının Katar hava sahasını ihlal etmesi gerekçe gösterildi

DOHA (AA) - Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir savaş uçağının Katar hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle BAE'yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet ettiği bildirildi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan habere göre, Katar'ın BM Temsilciliği, BAE'ye ait bir savaş uçağının Katar hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle BMGK'ye şikayette bulundu.

Bir nüshasının da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletildiği aktarılan şikayette, olayın Katar'ın otoritesi, sınır ve toprak güvenliği ile uluslararası kanunlara açıkça aykırı olduğu belirtildi.

Ayrıca ihlallerin sürmesi halinde Katar'ın uluslararası kanunlar uyarınca meşru hakkını müdafaa ederek hava sahasını, sınırlarını ve milli güvenliğini savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağı vurgulandı.

Olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. Konuya ilişkin BAE'den henüz açıklama gelmedi.

Sınır ihlalinin, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında krizinin başlamasından bu yana ilk kez yaşanması dikkati çekti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

(AA)

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