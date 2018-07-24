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Katar El-Udeyd Hava Üssü'nü genişletiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 19:16 | Son Güncelleme

Katar El-Udeyd Hava Üssü'nü genişletiyor

DOHA (AA) - Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ABD'nin Körfez'deki en önemli askeri üslerinden El-Udeyd Hava Üssü'nü genişletme projesinin temelini attı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, temel atma törenine Savunma Bakanı Atiyye'nin yanı sıra Udeyd Üssü ABD Hava Güçleri Komutanı General Jason R. Armagost ile ABD'li ve Katarlı askerler katıldı.

Doha yönetiminin Washington ile stratejik ilişkilerini derinleştirme amacı taşıyan projenin, kışla ve hizmet binaları ile askerlerin yaşam kalitesini arttıran yapıların eklenmesini kapsadığı ifade edildi.

Katar ile güçlü askeri ilişkileri bulunan ABD'nin, başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerine mensup 10 binden fazla askeri bulunuyor. Söz konusu üs, ABD'nin Körfez'deki en önemli askeri üslerinden biri olma özelliğini taşıyor. El-Udeyd Hava Üssü'nde, Amerikan askerlerinin yanı sıra ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri de bulunuyor.

El-Udeyd üssünün ABD'nin daimi üslerinden birine dönüştürülmesinin planlandığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD El-Udeyd Katar

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