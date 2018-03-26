Katar Emiri Al Sani Moskova'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin ve Suriye ekseninde bölgesel konuların ele aldığı belirtildi.
Rusya ve Katar arasında diplomatik ilişkilerin 30'uncu yılına girdiğini anımsatan Putin, görüşmede iki ülke arasında artarak devam eden ticari iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Al Sani de Rusya'nın Arap dünyasında önemli bir role sahip olduğunu dile getirerek "Bazı ülkelerimizin yaşadığı problemlerin çözümünde Rusya'nın önemli bir rol üstlendiğini vurgulamak isterim." dedi.
Görüşme sonrasında Rus petrol şirketi Rosneft ile Katar Eğitim, Bilim, Toplum ve Sosyal Kalkınma Kurumu arasında bilim ve eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalandı.
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