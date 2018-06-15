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Katar Emiri ile ABD Başkanı telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 04:26 | Son Güncelleme

Katar Emiri ile ABD Başkanı telefonda görüştü

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki dost ülke arasındaki stratejik iş birliği ilişkileri ile ortak maslahatın sağlanması kapsamında bu ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, özellikle bölgedeki ortak ilgi alanlarını haiz konularda meydana gelen bir takım gelişmelere ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

Katar Emiri Şeyh Temim, geçen nisan ayında gerçekleştirdiği ABD ziyareti kapsamında Trump ile bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Katar Şeyh Temim TELEFON Trump

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