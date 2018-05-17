Katar Emiri ile İran Cumhurbaşkanı bölgesel konuları görüştü

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştüğü bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve halkların yararına olan bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.

İkilinin ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de masaya yatırdığı belirtildi.

Katar Emiri Şeyh Temim, görüşmede "İran'ın, ülkesine uygulanan abluka ve bu ablukanın ekonomik etkilerinin hafifletilmesi konusundaki tutumu dolayısıyla" Ruhani'ye teşekkürlerini iletti.

Görüşmede ayrıca iki lider birbirlerine ramazan tebriğinde bulundu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

