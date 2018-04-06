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Katar Emiri Şeyh Temim, Trump ile görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 07:28 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Katar Emiri Şeyh Temim'in 10 Nisan'da ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geleceğini açıkladı

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin 10 Nisan'da Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine, ayrıca ortak güvenlik ve ekonomi temelli önceliklerin geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağı belirtildi.

Son olarak Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşen ve Ortadoğu politikaları anlamında Riyad ile kayda değer bir yakınlaşma içinde olan Trump'ın, Katar Emiri ile yapacağı görüşmelerin hem Körfez politikalarını hem de Suriye konusundaki gelişmeleri etkileyebileceği kaydediliyor.

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ABD Beyaz Saray Donald Trump Katar Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani

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