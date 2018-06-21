HABER

Katar Emiri ve Kushner Filistin meselesini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 23:46 | Son Güncelleme

Katar Emiri ve Kushner Filistin meselesini görüştü

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre Şeyh Temim, başkent Doha'daki Kasr el-Bahr Sarayı'nda Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik iş birliği ilişkileri ile Ortadoğu'daki kriz, Filistin-İsrail doğrudan barış görüşmelerinin yeniden başlatılması ve Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi konuları ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile beraberindeki heyet, Ortadoğu turu kapsamında Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail'deki temaslarının ardından bugün Doha'ya gelmişti.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
"Biz yapmadan yanayız, onlar yıkmadan ve kapatmadan yana"
Beşiktaş'ta lüks otele terör operasyonuBeşiktaş'ta lüks otele terör operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin meselesi Katar Emiri Kushner

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşa tepki gösterdi

Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşa tepki gösterdi

Suriyeliler ülkelerine mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep mitinginde açıkladı

Suriyeliler ülkelerine mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep mitinginde açıkladı

Muharrem İnce'nin İzmir mitinginde insan seli!

Muharrem İnce'nin İzmir mitinginde insan seli!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta lüks otele terör operasyonu

Beşiktaş'ta lüks otele terör operasyonu

Umudu Bitince Biter İnsan

Umudu Bitince Biter İnsan

3. Havalimanı’nın ismi ne olacak? İstanbul 3. havalimanının ismi belli oldu mu?

3. Havalimanı’nın ismi ne olacak? İstanbul 3. havalimanının ismi belli oldu mu?

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları resimli

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları resimli

Hakkari Çukurca'da ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari Çukurca'da ağır yaralanan asker şehit oldu

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.