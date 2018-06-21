Katar Emiri ve Kushner Filistin meselesini görüştü

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre Şeyh Temim, başkent Doha'daki Kasr el-Bahr Sarayı'nda Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik iş birliği ilişkileri ile Ortadoğu'daki kriz, Filistin-İsrail doğrudan barış görüşmelerinin yeniden başlatılması ve Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi konuları ele alındı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile beraberindeki heyet, Ortadoğu turu kapsamında Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail'deki temaslarının ardından bugün Doha'ya gelmişti.
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