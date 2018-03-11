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Katar Emirinin annesi Şeyha Moza'dan "Körfez krizi" değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 00:13 | Son Güncelleme

Şeyha Moza: - "Suudi Arabistan'la uzun bir tarihi geçmişe sahibiz."

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır, Suudi Arabistan'la uzun bir tarihi geçmişleri olduğunu belirtti.

Şeyha Moza, Fransa'da yayın yapan Paris Match dergisine Katar ile bazı Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizleri değerlendirdi. Şeyha Moza, "Ailelerimizden pek çoğu Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşıyor. Bu ilişkileri akşamdan sabaha yok saymaları mümkün değil. Bize abluka bile uygulasalar genlerimizi yok edemezler." ifadesini kullandı.

"Suudi Arabistan'la uzun bir tarihi geçmişe sahibiz." diyen Şeyha Moza, abluka uygulayan ülkelerin Katar'ın "terörü desteklediği" yönündeki ithamlarının asılsız ve yalan olduğunu dile getirdi.

Şeyha Moza, ülkenin Körfez krizinden sonra daha da güçlendiğini vurgulayarak, "Krizin ardından Katar üzerine yoğunlaştık ve bugün Şeyh Temim liderliğinde daha sağlam bir birliğe sahibiz." diye konuştu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Körfez Şeyha Moza

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